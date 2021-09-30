Политолог Сатановский прокомментировал озвученный польскими СМИ сценарий «нападения России на Польшу»: а зачем это нам надо

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30 сентября 2021, 16:47 Источник: Свободная пресса

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Политолог Евгений Сатановский высказался о сценарии нападения Российской Федерации на Польшу и Литву, который ранее предсказали польские СМИ. По словам эксперта, польские страсти происходят из польской истории, польского характера.

Ранее на страницах издания Польши Defence24 появился материал о том, что РФ в целях нападения на Литву и Польшу сначала введет свои войска в соседнюю Белоруссию, что страны и отрабатывали в ходе учений “Запад-2021”. Автор материала назвал Белоруссию “ключевым районом для наступательных и оборонительных операций”.

По словам Сатановского, если в XVII веке Польша была региональной сверхдержавой, то к концу XVIII века она “превратилась в ноль”. То же самое, как он подчеркнул, наблюдалось с этой страной перед Второй мировой войной. “Если бы не Сталин, никакой Польши сейчас вообще бы не было”,- сказал политолог.

Он отметил, что Российская Федерация, несомненно, может занять территорию этой страны, может захватить Берлин и Париж. При этом он задался вопросом, “а зачем это кому-то в Москве сейчас нужно”. Сатановский добавил, что подобным материалом поляки “хотят оправдать закупку никому не нужного и совершенно непригодного к использованию в Восточной Европе американского вооружения” или дать понять, что с Москвой не следует сотрудничать по электроэнергии и топливу.

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