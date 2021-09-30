Эксперт Домрин объяснил планы США выделить Грузии $23 млн желанием вновь совершить «распил бюджетных денег»

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30 сентября 2021, 16:20

pixabay.com

Александр Домрин, профессор факультета права ВШЭ, высказался о планах Агентства США по международному развитию направить Грузии сумму в размере порядка 23 млн долларов на совершенствование работы госорганов страны.

Эксперт назвал намерение американцев “очередным распилом бюджетных денег”. По его мнению, указанные деньги получат эксперты из США, частично пребывающие на грузинской территории, а частично - за океаном. Они в свою очередь должны будут давать грузинским властям “умные советы”, пишет RT.

Домрин подчеркнул, что эти денежные средства не пойдут руководству или жителям Грузии. Он добавил, что похожая ситуация отмечалась ранее на примере Афганистана.

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