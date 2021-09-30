Посол США в Москве Салливан обратился к России с призывом нарастить поставки газа через Украину для помощи европейским странам

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне верят словам российской стороны о наличии у нее достаточного количества газа для удовлетворения европейских энергетических потребностей.
В связи с этим он призвал российское руководство “направить дополнительные поставки через Украину”. По словам американского посла, на Украине на сегодняшний день есть достаточно газопроводных мощностей.
Салливан выразил опасения, что если Россия проигнорирует такой шаг, то Европа столкнется с серьезными проблемами в плане энергобезопасности. Кроме того, это “поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок”.
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