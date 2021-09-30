Сенатор в США Риш обрушился с критикой на администрацию Байдена за политику по проекту «Северный поток - 2»

Действия Белого дома в отношении “Северного потока - 2” противоречат интересам США в Европе и решениям Конгресса. Такое заявление сделал Джим Риш, являющийся старшим республиканцем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
Результатами действий администрации Джо Байдена, как считает Риш, стали туманные обещания со стороны Берлина, достройка трубопровода и кризис вокруг голубого топлива. Сенатор от штата Айдахо уверен в том, что Российская Федерация газовым кризисом стремится к укреплению своего энергетического доминирования на европейской территории.
Риш подчеркнул, что администрация нынешнего американского президента отказывается исполнять закон. Он добавил, что “Северный поток - 2” не должен быть введен в действие, о чем сказано в принятых Конгрессом “с сильной поддержкой обеих партий” законах.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.