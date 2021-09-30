Сенатор в США Риш обрушился с критикой на администрацию Байдена за политику по проекту «Северный поток - 2»

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30 сентября 2021, 14:46 Источник: ТАСС

Джим Риш, фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Действия Белого дома в отношении “Северного потока - 2” противоречат интересам США в Европе и решениям Конгресса. Такое заявление сделал Джим Риш, являющийся старшим республиканцем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Результатами действий администрации Джо Байдена, как считает Риш, стали туманные обещания со стороны Берлина, достройка трубопровода и кризис вокруг голубого топлива. Сенатор от штата Айдахо уверен в том, что Российская Федерация газовым кризисом стремится к укреплению своего энергетического доминирования на европейской территории.

Риш подчеркнул, что администрация нынешнего американского президента отказывается исполнять закон. Он добавил, что “Северный поток - 2” не должен быть введен в действие, о чем сказано в принятых Конгрессом “с сильной поддержкой обеих партий” законах.

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