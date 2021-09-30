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Политолог Корнилов рекомендовал России готовиться к проблемам, которые создаст Киев

, 14:20

Политолог Корнилов рекомендовал России готовиться к проблемам, которые создаст Киев
Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украина и далее будет придерживаться политики создания проблем для российских проектов, схожих с “Северным потоком - 2”. Так считает политолог Владимир Корнилов.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пообещал РФ “серьезные трудности”. Он заявил, что Москва демонстрирует “манипуляции, вранье и цинизм”.

Корнилов полагает, что России следует быть готовой к тому, что Киев будет препятствовать российским проектам, пишет Общественная служба новостей. Он напомнил о том, что “Украина на всех уровнях от международных до судебных пытается создавать и создает проблемы для России”. Политолог посоветовал показывать более жесткую реакцию на подобные действия Украины. К примеру, можно задействовать политику санкций.

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