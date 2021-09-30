Политолог Вершинин высказался о ситуации в Донбассе: «Атака на Россию будет»

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30 сентября 2021, 13:58 Источник: mk.ru

Sergii Kharchenko/Global Look Press

На фоне очередного витка напряженности в Донбассе писатель и политолог Лев Вершинин высказался о ситуации в регионе. По его мнению, атака на Российскую Федерацию рано или поздно будет, оформят ее как будто бы “российскую агрессию”.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отменил любые приказы, которые запрещают военнослужащим Украины открывать огонь по ДНР и ЛНР. В соцсети украинский журналист Алексей Годзенко, прикрепленный к ВСУ, написал следующее: “Новая вводная - причинять смерть врагам можно и нужно”. По его словам, ударные БПЛА “Байрактар” уже задействованы в выполнении боевых задач на фронте.

В свою очередь политолог Станислав Смагин отметил, что на сегодняшний день отсутствуют предпосылки, что “эскалация дойдет хотя бы до того градуса, который был весной”. Речь идет, как он подчеркнул, о “плановом обострении”.

По словам Вершинина, с самого начала было понятно, что “Минские соглашения были всего лишь декорацией, которая позволяла Киеву выиграть время”. Он не сомневается в том, что Киев будет “повышать ставки вплоть до горячего конфликта” с Российской Федерацией. При этом политолог затруднился с ответом на вопрос, куда конкретно нападут ВСУ - Крымский полуостров, Белоруссия или Донбасс.

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