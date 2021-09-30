Источник в окружении президента Украины рассказал, что встреча Путина и Зеленского может состояться в конце 2021 года

Аргументы Недели → Политика 13+

30 сентября 2021, 13:27 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным в конце текущего или начале будущего года. Данная информация поступила от одного из информационных агентств Украины, которое в своем материале ссылается на на источник в окружении президента страны.

Ранее от главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы можно было услышать слова о том, что Киев готов к встрече лидеров двух стран, однако ему кажется, что российское руководство ее избегает. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Путин готов встретиться с украинским коллегой, но от Киева не наблюдается взаимная политическая воля.

“Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет”, - сказал источник украинскому агентству.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости