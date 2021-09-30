Претензии к мэру Челябинска выглядят неубедительно, считает политолог

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30 сентября 2021, 13:06 Татьяна Михайлова

В сентябре глава города лично осмотрела новые автобусы. Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Александр Мельников прокомментировал претензии в адрес Натальи Котовой, опубликованные на сайте change.org.

По мнению эксперта, у данной истории есть политическая подоплека, а сформулированные авторами петиции претензии содержательно неубедительны. Так, действующей главе города вменяется проблема с общественным транспортом, а именно засилье маршруток. Александр Мельников отмечает, что данная ситуация возникла полтора десятка лет назад, и реальные подвижки в лучшую сторону начались именно сейчас, при Наталье Котовой, которую в вопросе общественного транспорта поддержал губернатор. «Достаточно заметить, что только за последнее время для города закупили больше 100 газомоторных низкопольных автобусов», — констатирует политолог.

Также Александр Мельников привел в пример претензию относительно большого количества незаконных киосков. Он отметил, что только в 2021 году уже демонтировано почти 500 ларьков — на треть больше, чем в 2020.

«Собственно, в мэрии могут, наверняка, и по каждому из десяти пунктов претензий аргументированно парировать. Но для общей оценки документа со стороны достаточно и того, что сразу легко выхватывается», — подытожил политолог.

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