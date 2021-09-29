Некоторые страны Евросоюза захотели отменить безвизовый режим с Украиной

Некоторые государства Евросоюза выступили за отмену безвизового режима с Украиной. По данным Euobserver, эта информация следует из внутреннего документа ЕС.
Подчеркивается, что страны европейского объединения очень недовольны тем, что Киев злоупотребляет ситуацией. Речь идет в том числе о необоснованных запросах о предоставлении убежища, а также незаконном проживании.
В документе сказано, что ввести визы для граждан Украины предложили такие страны, как Италия, Франция и Германия. Согласно упомянутому документу, “в случае незначительного улучшения или отсутствия улучшений со стороны третьих стран, Европейская комиссия должна, на наш взгляд, подчеркнуть, что запуск механизма приостановки выдачи виз - реальный вариант”.
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