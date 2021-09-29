Некоторые страны Евросоюза захотели отменить безвизовый режим с Украиной

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29 сентября 2021, 17:55 Источник: rubaltic.ru

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Некоторые государства Евросоюза выступили за отмену безвизового режима с Украиной. По данным Euobserver, эта информация следует из внутреннего документа ЕС.

Подчеркивается, что страны европейского объединения очень недовольны тем, что Киев злоупотребляет ситуацией. Речь идет в том числе о необоснованных запросах о предоставлении убежища, а также незаконном проживании.

В документе сказано, что ввести визы для граждан Украины предложили такие страны, как Италия, Франция и Германия. Согласно упомянутому документу, “в случае незначительного улучшения или отсутствия улучшений со стороны третьих стран, Европейская комиссия должна, на наш взгляд, подчеркнуть, что запуск механизма приостановки выдачи виз - реальный вариант”.

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