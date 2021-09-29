Политолог Бортник предрек Украине раздел соседями в случае кризиса

Украине грозит окончательный развал из-за политического кризиса и очередных волнений. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.
Он допустил раздел украинских территорий между соседними странами. Бортник полагает, что при появлении возможности некоторые регионы Украины с большим желанием войдут в состав прочих стран.
“Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию... Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению... Восток побежит понятно куда”, - отметил политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что ранее такие сценарии уже обсуждали, однако находящиеся близ Украины государства все же отказывались от такого шага в связи с американским влиянием и “другой европейской политики”.
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