Политолог Бортник предрек Украине раздел соседями в случае кризиса

Аргументы Недели → Политика 13+

29 сентября 2021, 16:09 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Украине грозит окончательный развал из-за политического кризиса и очередных волнений. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.

Он допустил раздел украинских территорий между соседними странами. Бортник полагает, что при появлении возможности некоторые регионы Украины с большим желанием войдут в состав прочих стран.

“Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию... Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению... Восток побежит понятно куда”, - отметил политолог.

Кроме того, он подчеркнул, что ранее такие сценарии уже обсуждали, однако находящиеся близ Украины государства все же отказывались от такого шага в связи с американским влиянием и “другой европейской политики”.

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