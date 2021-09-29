Глава МИД Украины Кулеба пригрозил Москве серьезными проблемами из-за «агрессии»

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29 сентября 2021, 15:50 Источник: lenta.ru

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Киеву нужно вынудить Москву прекратить агрессию. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует ложь, цинизм и совершает манипуляции. “Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины”, - сказал он. По словам Кулебы, сейчас необходимо в самых разных форматах вести переговоры о прекращении “войны”.

Кроме того, глава украинского МИД пригрозил российскому руководству “серьезными проблемами”. Он добавил, что Киев и его партнеры и далее будут создавать условия для пресечения агрессии России.

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