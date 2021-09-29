В Челябинске проходит II Форум глав регионов государств-членов ШОС

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29 сентября 2021, 14:52 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Центральным событием стало пленарное заседание, посвященное межрегиональному сотрудничеству.

К участникам мероприятия обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что для Южного Урала Форум глав — значимое событие. На долю государств-членов Шанхайской организации сотрудничества приходится львиная доля товарооборота региона.

Расширяется сотрудничество Челябинской области с Таджикистаном, Узбекистаном, Индией, Казахстаном и Китаем. «Мы рассчитываем на взаимодействие со всеми государствами, которые находятся в непосредственной близости от Челябинской области, на укрепление сотрудничества в части транспортно-логистических задач», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что в ходе Форума глава Челябинской области провел встречу со Специальным представителем Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Мирбеком Кожоевым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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