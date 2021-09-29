National Review: президент США Байден отказался от проведения жесткой политики в отношении России

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29 сентября 2021, 14:50 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

В ходе предвыборной кампании демократ Джо Байден обещал проводить жесткую политику в отношении Российской Федерации, однако после того, как занял президентское кресло, ни одно из таких обещаний не выполнил. Так считает обозреватель журнала National Review Джим Джерати.

По мнению эксперта, максимум, что сделал Байден в этом плане, так это в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пообещал “защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России”, а также заявил о том, что власти РФ “заплатят” за будто бы вмешательство в выборы, прошедшие в стране пять лет назад.

Так, Джерати напомнил о том, что в первом летнем месяце американский лидер заявил о необходимости выстраивать с Россией предсказуемые и стабильные отношения. Также Байден согласился продлить действие Договора СНВ-3. Кроме того, как подчеркнул обозреватель журнала, президент США отказался бороться с реализацией газового проекта “Северный поток - 2”. Джерати добавил, что на днях американцы даже изъявили желание задействовать принадлежащие РФ военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.

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