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Сергей Марков: Путин и Эрдоган — это заря завтрашнего дня мировой политики

, 12:46

Сергей Марков: Путин и Эрдоган — это заря завтрашнего дня мировой политики
Фото: Global Look

Сегодня Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Запланировано несколько тем, среди которых Сирия и Афганистан. Политолог Сергей Марков высказался о роли Турции и России в формировании будущего всего мира.

По мнению Маркова, Россия и Турция – реально независимые страны, увеличивающие свою силу. Вместе с этим будет постоянно увеличиваться их роль в формировании будущего мира.

Политолог считает президентов России и Турции одними из самых сильных и уверенных политиков на сегодняшний день. Он также отметил, что из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы. «Именно такие, как Путин и Эрдоган — это заря завтрашнего дня мировой политики»,- сказал Сергей Марков.

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