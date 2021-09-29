Правительство не поддержало проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

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29 сентября 2021, 09:59

правительство, фото: NGYNA/Global Look Press

Российское правительство не одобрило законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Официальный отзыв опубликован в думской электронной базе данных.

Инициатива принадлежит депутату от КПРФ Валерию Рашкину. Политик предложил установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если общая сумма покупки превышает совокупный доход. Также он призвал сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительства пояснили, что законопроект не содержит определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике». В отзыве говорится, что автор не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.

Сейчас в список подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, акций, ценных бумах и цифровой валюты.

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