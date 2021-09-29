Аргументы Недели Политика 13+

Правительство не поддержало проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

, 09:59

Правительство не поддержало проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши
правительство, фото: NGYNA/Global Look Press

Российское правительство не одобрило законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Официальный отзыв опубликован в думской электронной базе данных.

Инициатива принадлежит депутату от КПРФ Валерию Рашкину. Политик предложил установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если общая сумма покупки превышает совокупный доход. Также он призвал сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительства пояснили, что законопроект не содержит определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике». В отзыве говорится, что автор не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.

Сейчас в список подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, акций, ценных бумах и цифровой валюты. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.

В мире

В мире

В мире