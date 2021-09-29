В МИД РФ назвали «дискриминационными» ограничения по перемещению в Страсбурге из-за «Спутника V»

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29 сентября 2021, 09:35 Источник: РИА Новости

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на меры по борьбе с коронавирусом, озвученные в понедельник, 27 сентября, на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Прибывшей из Москвы делегации ограничили свободное перемещение по городу из-за непринятого в Евросоюзе препарата «Спутник V».

«Всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный»,- говорится в сообщении ведомства.

Собеседник отметил, что ограничения касаются российских представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею. По его словам, чиновникам разрешается передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний.

«Выход в город запрещен»,- добавил он.

В МИД считают, что российские делегации фактически вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран. Во Франции подтвердили, что причиной введения ограничений стало то, что россияне привиты «Спутником V», а не американской или европейской вакциной.

«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве»,- подчеркнул представитель ведомства.

В России видят в этом «попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний».

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