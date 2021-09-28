Главком ВСУ Залужный о вступлении Украины в НАТО: «Мы уже готовы. Можем так сказать»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 сентября 2021, 16:41 Источник: Красная Весна

pixabay.com

Украинские ВС воплощают в своей практике стандарты Североатлантического альянса. Такое заявление сделал украинский генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил страны.

Он подчеркнул, что Украина полностью готова к тому, чтобы стать членом этого военно-политического блока. По его словам, теперь НАТО остается лишь принять политическое решение.

Залужный похвалился тем, что на Украине уже внедрены в практику свыше трех сотен стандартов альянса. “Мы уже готовы. Можем так сказать”, - добавил генерал, имея в виду вступление Киева в НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости