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Главком ВСУ Залужный о вступлении Украины в НАТО: «Мы уже готовы. Можем так сказать»

, 16:41 Источник: Красная Весна

Главком ВСУ Залужный о вступлении Украины в НАТО: «Мы уже готовы. Можем так сказать»
pixabay.com

Украинские ВС воплощают в своей практике стандарты Североатлантического альянса. Такое заявление сделал украинский генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил страны.

Он подчеркнул, что Украина полностью готова к тому, чтобы стать членом этого военно-политического блока. По его словам, теперь НАТО остается лишь принять политическое решение.

Залужный похвалился тем, что на Украине уже внедрены в практику свыше трех сотен стандартов альянса. “Мы уже готовы. Можем так сказать”, - добавил генерал, имея в виду вступление Киева в НАТО.

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