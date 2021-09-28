Депутату городской думы Хабаровска провели операцию по трепанации черепа после драки с коллегой

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28 сентября 2021, 11:50

машина скорой помощи, фото: Иван Макеев/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в парламенте Хабаровского края сообщили, что в ночь с 19 на 20 сентября депутат гордумы от ЛДПР избил коллегу после выборов. Причиной стала ссора между политиками.

Собеседник отметил, что изначально удар предназначался другому депутату, но тот смог увернуться. В итоге пострадавший мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой без сознания был доставлен в ККБ №2. Ему сделали операцию - трепанацию черепа. Политик очнулся в понедельник, но пожаловался на сильные головные боли, передает РИА Новости.

Уточняется, что виновник драки на заседание думы во вторник не пришел.

По данным издания dvhab, речь идет о депутатах гордумы от ЛДПР - Евгении Плетневе и Павле Шестопалове.

Председатель гордумы Владимир Матвеев рассказал, что подробностей о конфликте не знает. Однако подтвердил, что Плетнев находится в больнице, но в инфекционном отделении с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, он добавил, что Шестопалов действительно отсутствовал на заседании, поскольку неделю назад его госпитализировали прямо из здания думы. С ним удалось связаться, но на вопросы журналистов депутат отвечать отказался.

Один из городских депутатов городской думы Хабаровска рассказал «АиФ-Дальинформ», что зачинщик драки находился в состоянии опьянения.

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