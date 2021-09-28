Жители Приморья поддержали кандидатов в депутаты от «Единой России»

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28 сентября 2021, 06:38

Эксперт-политолог Павел Наливайко уверен, что «Единая Россия» показала отличные результаты на выборах среди кандидатов-одномандатников в ГосДуму и парламенты регионов ДФО благодаря тому, что их избирательные кампании велись более централизовано и подготовлено.

«На мой взгляд, это говорит о том, что кампании «одномандатников» велись более централизовано и подготовлено. Потому что одномандатные округа, традиционно требуют большее количество ресурсов, кадров и это позволяет выходить из самых сложных ситуаций. На примере Приморского края можно увидеть, как победа на одномандатных округах куется при помощи административного аппарата», - заявил политолог Павел Наливайко.

Также он отметил, что история с Николаевой и Щербаковым - наглядный пример того как победу ковали не сами кандидаты, а региональная власть.



«Эталонной кампанией является та, которая прошла на 63 округе, где победил Новиков, который пахал все время. А остальные кандидаты, при отсутствии административной поддержки, проиграли бы», - заявил эксперт.

Напомним, что депутатские мандаты были распределены следующим образом: Александр Щербаков – 62-й округ, Владимир Новиков – 63-й округ, Виктория Николаева – 64-й.

Всего от «Единой России» в ГосДуму отправятся 13 одномандатников из 15 возможных. В целом же уровень поддержки партии власти на Дальнем Востоке заметно вырос по сравнению с выборами 2016-го года и составил 38,11%.

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