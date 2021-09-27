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Алексея Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края

, 17:59 Источник: РИА "Новости"

Алексея Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого законодательного собрания.

Кандидатура Пушкова внесена на рассмотрение Президиума Генерального совета партии для наделения полномочиями сенатора РФ – представителя от Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, пояснили в пресс-службе регионального избиркома.

Отмечается, что на заседании Президиума регионального политического совета 27 сентября рассмотрели кандидатов на пост председателей законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. На должность спикера краевого парламента рекомендовали выдвинуть Валерия Сухих - председателя собрания последних двух созывов (2011-2016 и 2016-2021 гг.), а на пост спикера гордумы Перми – и.о. председателя думы прошлого созыва Дмитрия Малютина.

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