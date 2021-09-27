Автор публикации в турецкой газете Milliyet предположил, что визит Эрдогана к Путину завершится «сюрпризом»

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27 сентября 2021, 17:16 Источник: mk.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Xinhua/Global Look Press

Газета Milliyet допустила, что встреча турецкого лидера Реджепа Эрдогана и главы российского государства Владимира Путина в Сочи завершится “сюрпризом”. Отмечается, что ожидания от предстоящих переговоров большие.

Автор материала подчеркнул, что от встречи ждут в том числе решения по сирийскому вопросу. Он напомнил о заявлениях президента Турции, который ранее говорил о том, что на встрече предстоит принять “важные решения”.

По информации газеты, Эрдоган может попросить российского коллегу закупить ЗРК С-400, а также истребители Су-35 или Су-57. Кроме того, турецкий президент может предупредить российского лидера о последствиях касательно наращивания сил Башаром Асадом в Идлибской зоне, из-за чего большое количество мигрантов устремляются в Турцию.

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