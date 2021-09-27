Премьер Австралии Моррисон заявил, что Китаю следует рассматривать появление у Канберры новых подлодок как угрозу

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27 сентября 2021, 16:45 Источник: ТАСС

Скотт Моррисон, фото: Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Канберра появлением у себя новых атомных субмарин в рамках оборонного союза с Вашингтоном и Лондоном намеревалась добиться, чтобы Пекин воспринял их как угрозу. Такое заявление сделал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Речь идет о трехстороннем партнерстве, получившем название AUKUS. Свои мысли Моррисон изложил в интервью телеканалу США CBS. “Что ж, я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться”,- ответил он на вопрос журналиста о том, не беспокоится ли он, что Поднебесная воспримет передачу Австралии технологий создания субмарин Штатами как причину для того, чтобы чувствовать угрозу.

Кроме того, Моррисон заявил о важности существования в регионе “действенного баланса”. Он добавил, что “не видит причин для того”, чтобы Пекин стал демонстрировать некие ответные шаги против Канберры.

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