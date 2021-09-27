Экс-представитель НАТО в Москве Табах заявил, что президент Эрдоган может объявить Крым турецким

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27 сентября 2021, 16:23 Источник: Свободная пресса

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Wang Ying/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган спустя какое-то время может объявить о претензиях Анкары на Крымский полуостров. Такого мнения придерживается капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он подчеркнул, что в Турции на сегодняшний день многие жители воспринимают Крым как свою территорию. “Я не удивлюсь, если в какой-то момент Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым — это Турция”,- сказал экс-представитель НАТО в Москве.

Ранее Эрдоган не раз высказывал поддержку украинскому руководству по вопросу полуострова. Например, в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он поддержал территориальную целостность Украины, назвав Крым аннексированной землей.

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