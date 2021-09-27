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Немецкий политолог Рар допустил потерю Германией лидерства в Европе из-за ухода Меркель

, 14:37 Источник: РИА Новости

Немецкий политолог Рар допустил потерю Германией лидерства в Европе из-за ухода Меркель
Ангела Меркель, фото: Georg Wendt/Global Look Press

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель Германия может перестать быть лидером Европы. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт уверен, что следующий канцлер будет “слабым”, ему сложно будет создать свою позицию и линию. По словам политолога, в ходе избирательной кампании не затрагивали тему Афганистана, не обсуждали отношения с Вашингтоном, о внешней политике не говорили вовсе.

“Франция будет идти в сторону “правую”, Германия – в сторону “лево-зеленую”, - предположил Рар. Он добавил, что сомневается в том, что будущий канцлер ФРГ быстро придет к власти и продолжит политику Меркель.

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