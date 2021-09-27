Немецкий политолог Рар допустил потерю Германией лидерства в Европе из-за ухода Меркель

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель Германия может перестать быть лидером Европы. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт уверен, что следующий канцлер будет “слабым”, ему сложно будет создать свою позицию и линию. По словам политолога, в ходе избирательной кампании не затрагивали тему Афганистана, не обсуждали отношения с Вашингтоном, о внешней политике не говорили вовсе.
“Франция будет идти в сторону “правую”, Германия – в сторону “лево-зеленую”, - предположил Рар. Он добавил, что сомневается в том, что будущий канцлер ФРГ быстро придет к власти и продолжит политику Меркель.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.