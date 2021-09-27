Свободная пресса: На Ближнем Востоке заменить США могут новые крупные игроки

Издание “Свободная пресса” представило перевод материала авторства старшего научного сотрудника-нерезидента Центра BESA Джеймса Дорси, в котором анализируется, кто же все-таки может заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.
На сегодняшний день складывается такая ситуация, что Вашингтон менее привержен странам Персидского залива. В этой связи они могут начать более активно демонстрировать самостоятельность. Кроме того, допускается, что они укрепят региональные союзы, в том числе с Израилем.
Российская Федерация и Китай, непременно, воспользуются такой ситуацией. Однако ни у Москвы, ни у Пекина нет возможностей и средств прийти на замену Вашингтону на Ближнем Востоке.
При этом Саудовская Аравия, судя по всему, в ближайшее время энергично сотрудничать в военной области с РФ не станет, ведь ее связывают с США прочные стратегические связи. Так считает российский исследователь Ближнего Востока Алексей Хлебников. Россия даже и не стремится заменить Соединенные Штаты в качестве основного союзника Саудовской Аравии и Египта.
Вашингтон долгие годы пытался навязать демократию на Ближнем Востоке. И теперь в регионе полагают, что Белый дом от этой позиции решил отказаться. Об этом сообщает главный редактор издаваемой в ОАЭ крупной англоязычной газеты Ближнего Востока National Мина Аль-Ораиби.
К ситуации в Афганистане может подключиться и Поднебесная. Однако это будет зависеть, в том числе от того, экстрадирует ли правительство, в котором доминирует “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация), уйгуров.
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