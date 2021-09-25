Военный эксперт Литовкин объяснил, почему МИД Мали не афиширует переговоры по «ЧВК Вагнера»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 сентября 2021, 20:09

Переговоры о работе частных военных компаний происходят не на государственном уровне, заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Мали Абдулая Диопа по поводу того, что во время встречи в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН с коллегой из России Сергеем Лавровым конкретные вопросы по обеспечению безопасности дипломаты не затрагивали.

«Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией», – объяснил министр иностранных дел африканской республики.

Такой комментарий на вопрос о работе «ЧВК Вагнера» в Мали ясно дает понять, что Диоп не отрицает присутствие россиян в республике, но и не подтверждает. Очевидно, что подобные вопросы не обсуждаются на полях ГА ООН. Особенно, между дипломатами, которые не отвечают за вопросы безопасности.

По словам эксперта, внешнеполитическое ведомство Мали или любой другой страны должно быть в курсе подобных переговоров, но официально подтверждать какие-либо контакты не обязано.

«Частные военные компании сотрудничают с частными лицами, а не государством. Они могут быть связаны с государством, но это не афишируется.

Например, малийская частная фирма по охране президентского дворца. Допустим, она наняла «ЧВК Вагнера» для охраны государственного объекта. Это не означает, что МИД России или Мали как-то задействованы. Внешнеполитические ведомства могут знать о сотрудничестве, но официально это не подтверждают», – резюмировал он.

В заключение военный обозреватель напомнил, что ЧВК является организацией, которая состоят люди, обладающие определенным опытом и набором соответствующих знаний. Литовкин подчеркнул, что подобные структуры, выполняющие задачи по охране каких-либо объектов, самостоятельно ведут переговоры с заинтересованными в их услугах лицами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости