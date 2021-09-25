Медведев поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва
25 сентября 2021, 19:00Источник:
РИА Новости
Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва.
Володин был спикером нижней палаты парламента предыдущего созыва.
По мнению Медведева, Володин будет работать "с не меньшим блеском". Председатель "Единой России" заявил о полной поддержке идеи Владимира Путина избрать на должность председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, так как он достойно работал в предыдущий период.
В субботу президент России в режиме видеоконференции провёл встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
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