Опубликована видеозапись встречи Путина с руководителями парламентских партий

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25 сентября 2021, 17:25

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в субботу во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, призвал депутатов стремиться улучшать условия жизни российских граждан, повысить уровень и доступность качественного образования.

Путин заявил, что новый состав Думы определили граждане России, реализовав своё конституционное, суверенное право, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны.

Путин поздравил «Единую Россию» с убедительной победой. Президент РФ заявил о необходимости свести уровень бедности в стране к минимуму.

RT вёл трансляцию встречи российского президента с лидерами партий и сказал им следующее: «Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей».

Также Путин сказал, что «реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил».

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