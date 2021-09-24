Украинский журналист Буткевич призвал Киев вступить в «союз англосаксов» вместо НАТО на «условиях вассала»

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24 сентября 2021, 17:08 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Наблюдаемые сегодня разногласия между Европейским союзом и новым оборонным альянсом AUKUS, представленным США, Австралией и Великобританией, открывают для Украины новые возможности. Такого мнения придерживается украинский журналист Богдан Буткевич.

Он подчеркнул, что Киев должен перестать думать о том, чтобы стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса, назвав AUKUS более выгодной организацией. “И Украине теперь надо очень четко понимать, что США и Британия - это одно, а Франция и Германия - другое. И интересы у них разные”,- отметил Буткевич.

По мнению журналиста, членство в новом партнерстве даст возможность игнорировать “нормандский формат” по урегулированию конфликта в Донбассе. Он полагает, что лучше проводить переговоры, когда их участниками являются англосаксы, а не немцы и французы.

Кроме того, Буткевич отметил, что если Украине удастся присоединиться к AUKUS, то авторитет этой страны на мировой арене усилится. Журналист заявил о важности статуса союзника таких крупных стран, как США, Великобритания и Австралия, “пусть и на условиях вассала”.

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