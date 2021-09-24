Политолог Погребинский заявил, что Украина никогда не станет полноправным членом НАТО

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24 сентября 2021, 16:49 Источник: ФАН

Xinhua/Global Look Press

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Украина никогда не будет полноценным участником НАТО. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в рядах Североатлантического альянса наблюдаются сложности.

По словам эксперта, создание нового военного альянса между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном сказалось на геополитической ситуации. Решение о формировании AUKUS негативно повлияло на Париж.

“Сами проблемы в НАТО огромные, куда там еще Украина, это смешно. Им брать Украину - это значит рисковать возможной военной ситуацией с Россией”,- сказал Погребинский. Он добавил, что государства Европы на это не решатся.

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