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Представитель ЕС Боррель призвал Россию показать «ответственное поведение» в киберпространстве

, 16:26 Источник: ТАСС

Представитель ЕС Боррель призвал Россию показать «ответственное поведение» в киберпространстве
Жозеп Боррель, фото: Marquardt,Christian/Global Look Press

Европейский союз обратился к Российской Федерации с призывом, чтобы она демонстрировала “ответственное поведение” в киберпространстве. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, занимающий пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он подчеркнул, что “вредоносная киберактивность”, которую называют Ghostwriter, затронула некоторые страны европейского объединения. Они в свою очередь, как отметил Боррель, считают, что за этим стоит российское государство.

По словам Борреля, случаи хакерской деятельности, якобы связанные с РФ, обсудят на грядущих встречах. Он добавил, что предстоит подумать, какие меры можно принять.

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