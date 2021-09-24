Представитель ЕС Боррель призвал Россию показать «ответственное поведение» в киберпространстве

Европейский союз обратился к Российской Федерации с призывом, чтобы она демонстрировала “ответственное поведение” в киберпространстве. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, занимающий пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Он подчеркнул, что “вредоносная киберактивность”, которую называют Ghostwriter, затронула некоторые страны европейского объединения. Они в свою очередь, как отметил Боррель, считают, что за этим стоит российское государство.
По словам Борреля, случаи хакерской деятельности, якобы связанные с РФ, обсудят на грядущих встречах. Он добавил, что предстоит подумать, какие меры можно принять.
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