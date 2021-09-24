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Президент Турции Эрдоган заявил о важности улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном

, 15:59 Источник: ТАСС

Президент Турции Эрдоган заявил о важности улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном
Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Lev Radin/Global Look Press

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сегодня, 24 сентября, беседуя с представителями СМИ, заявил, что отношения между Вашингтоном и Анкарой необходимо вывести на совершенно другой уровень.

Он признался, что никогда не имел проблем с главами Белого дома, но с нынешним американским лидером Джо Байденом ситуация совсем иная. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они до сих пор оказывают поддержку террористическим группировкам.

По словам Эрдогана, “отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне”. Ранее турецкий президент говорил о том, что не смог “хорошо начать работать” с Джо Байденом.

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