Президент Турции Эрдоган заявил о важности улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сегодня, 24 сентября, беседуя с представителями СМИ, заявил, что отношения между Вашингтоном и Анкарой необходимо вывести на совершенно другой уровень.
Он признался, что никогда не имел проблем с главами Белого дома, но с нынешним американским лидером Джо Байденом ситуация совсем иная. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они до сих пор оказывают поддержку террористическим группировкам.
По словам Эрдогана, “отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне”. Ранее турецкий президент говорил о том, что не смог “хорошо начать работать” с Джо Байденом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.