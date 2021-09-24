Партия «Альтернатива для Германии» выступила за запуск «Северного потока - 2» и снятие западных санкций с России

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24 сентября 2021, 13:24 Источник: РИА Новости

Беатрикс фон Шторх, фото: Christoph Soeder/Global Look Press

В Германии о важности снятия санкций с Российской Федерации заявили в партии евроскептиков “Альтернатива для Германии”. Политики выступили также за начало эксплуатации проекта “Северный поток - 2”.

Беатрикс фон Шторх, являющаяся одним из лидеров национал-консервативного крыла партии, подчеркнула, что ФРГ нужно поддерживать с Россией и Соединенными Штатами хорошие отношения. Она призвала к активному диалогу и интенсивной торговле.

По словам фон Шторх, власти Германии в последние годы придерживаются неверной политики в отношении Москвы. Она добавила, что партия выступает против вмешательства во внутренние дела РФ и будет бороться за запуск “Северного потока - 2”, очень важного для Германии.

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