В Германии о важности снятия санкций с Российской Федерации заявили в партии евроскептиков “Альтернатива для Германии”. Политики выступили также за начало эксплуатации проекта “Северный поток - 2”.
Беатрикс фон Шторх, являющаяся одним из лидеров национал-консервативного крыла партии, подчеркнула, что ФРГ нужно поддерживать с Россией и Соединенными Штатами хорошие отношения. Она призвала к активному диалогу и интенсивной торговле.
По словам фон Шторх, власти Германии в последние годы придерживаются неверной политики в отношении Москвы. Она добавила, что партия выступает против вмешательства во внутренние дела РФ и будет бороться за запуск “Северного потока - 2”, очень важного для Германии.
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