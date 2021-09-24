Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

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24 сентября 2021, 10:48 Источник: Интерфакс

Михаил Дегтярев, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Михаил Дегтярев в пятницу, 24 сентября, официально вступил в должность губернатора Хабаровского края и принес присягу. Торжественная церемония прошла в здании Хабаровского краевого музыкального театра.

С избранием на пост главы региона Дегтярева поздравил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. Кузьменко вручил Дегтяреву удостоверение губернатора.

В досрочных выборах губернатора Хабаровского края приняло участие 43,82% избирателей.

За Дегтярева отдали свои голоса 237 818 избирателей. Это 56,77% от общего числа, принявших участие в голосовании.

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев выиграл у троих конкурентов. На пост губернатора Хабаровского края претендовали телеведущая Марина Ким от "Справедливой России - За правду", Владимир Парфенов от Партии пенсионеров и предприниматель Бабек Мамедов от партии "Родина".

За Ким проголосовали 106 532 человека (25,43%), за Парфенова - 41 986 (10,02%), за Мамедова - 14 806 (3,53%).

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