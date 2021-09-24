«Хаккани» усиливают своё влияние над «Талибаном»* в Афганистане

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24 сентября 2021, 10:08 Александр Крохмаль, Журналист

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* - далеко не предел формирования зла, установившего свою власть в Афганистане. Есть сведения, согласно которым полный контроль над страной может рано или поздно достаться более радикальному крылу талибов. Речь идёт об организации, известной под именем «Сеть Хаккани». Она так же запрещена в РФ, как и многие другие преступные группировки исламистов. В последнее время «Сеть» усилила влияние в кругу правительства талибов. Её нынешний главарь Сираджаддин Хаккани недавно был назначен министром внутренних дел Афганистана. Среди талибских фракций данная группа является одной из самых сплочённых и хорошо обученных. Её агенты в своё время активно использовали смертников для борьбы со своими врагами. Если ставленники «Хаккани» получат полную власть над страной, Афганистан может превратиться в гнездо мирового терроризма. Впрочем, это уже происходит на наших глазах.

«Сеть Хаккани» была основана радикалом-моджахедом Джалалуддином Хаккани в 80-е годы. Хаккани был руководителем одним из фронтов в Афганистане. Его воины безжалостно убивали русских бойцов и пытали пленных. Каждый советский солдат помнит ту злобу, с которой ему и его соратникам пришлось столкнуться в Афганистане. Наибольшая ярость исходила как раз от будущих участников «Сети Хаккани». В 90-е годы Джалалуддин заключил союз с «Талибаном» и поддержал их режим. Во время правления деспота-муллы Омара в Кабуле, Хаккани был его преданным союзником. Сын экстремиста по имени Сираджаддин пошёл по стопам отца. На данный момент он является членом «Талибана» и возглавляет министерство внутренних дел в правительстве узурпаторов. Можно сказать, что всё новое правительство Афганистана целиком и полностью состоит из военных преступников; преступников, которым самое место за решёткой Гаагской тюрьмы. На счету у «Хаккани» сотни кровавых преступлений, связанных с массовыми убийствами, казнями и пытками. Террористы не стеснялись жестоко расправляться с женщинами, детьми и стариками. Вся их история полна сплошного ужаса.

Известно, что у «Хаккани» есть союзники в лице других опасных группировок и запрещённых в РФ. Экстремисты поддерживают дружеские связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и даже с группировкой «ИГ Хорасан» (также запрещена в РФ). У «Хаккани» имеются связи и с пакистанскими радикальными группами. Считается, что пакистанские террористы тесно сотрудничают с «Хаккани» и уже давно незаконно поставляют в Афганистан оружие. Угроза для мирного населения со стороны новой афганской власти расценивается экспертами, как крайне опасная. Простые жители городов и сёл могут столкнуться с многомесячными кровавыми расправами со стороны захватчиков. Из-за этого большая часть аналитиков мира считает, что новое правительство Афганистана нельзя признавать ни при каких обстоятельствах.

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