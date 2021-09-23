Astra Militarum объяснил провал переговоров по Экваториальной Гвинее: Россия поддерживает только легитимных и патриотичных лидеров

Аргументы Недели → Политика 13+

23 сентября 2021, 17:43

Российские специалисты отказались от сотрудничества, поскольку не поддерживают перевороты.

Автор аналитического военно-политического Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о провале переговоров с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианга Манге. По мнению аналитика, причиной неудачи стало нежелание российской «ЧВК Вагнера», к которой Теодоро Обианга предположительно обратился за помощью, способствовать незаконной смене власти в стране.

Автор Astra Militarum полагает, что для осуществления своих целей Теодоро-младшему было бы логичнее обратиться к западным партнерам, которым выгодно поддерживать нестабильность и хаос в бывших колониях. Однако против него возбуждены дела в Великобритании и Франции, где он обвиняется в растратах госсредств, коррупции и других финансовых преступлениях, а его счета заморожены.

«Видимо, Теодоро-младший насмотрелся фильмов про бравых американских ребят, которые помогают в том числе и нечистым на руку парням – и думал, что с русскими пацанами такой же номер прокатит».

По словам автора Astra Militarum, «вагнеровцы» не ввязываются в сомнительные авантюры, напротив они защищают законную государственность от террористических группировок и боевиков, которые стремятся захватить власть. К тому же, инструкторы из России работают только с патриотически настроенными лидерами, которые действуют в интересах населения

«Русские работают только с патриотически настроенными силами, которые до конца остаются с народом и работают в его интересах – а не с мажорами, жирующими на теле собственных стран» - уверен эксперт.

Автор Telegram-канала пояснил, что российские компании не заинтересованы в нестабильности и хаосе на территории стран, куда их приглашают для сотрудничества, а потому провал переговоров с нечистым на руку политиком неудивителен.

«ЧВК защищает власть от террористических группировок и дает возможность властям обучиться этой борьбе – а не устраивают перевороты. За последним надо идти к Эрику Принсу, Тиму Спайсеру и прочим западным "псам войны".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости