Президент Польши Дуда заявил, что его страна приютила 150 000 белорусов

Аргументы Недели → Политика 13+

23 сентября 2021, 15:49 Источник: Комсомольская правда

Анджей Дуда, фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Варшава предоставила убежище и рабочие места в Польше порядка 150 000 белорусов. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН, как подчеркнули в пресс-службе Дуды, он сказал, что на сегодняшний день на белорусской территории находятся более 650 политзаключенных. Также Дуда призвал освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.

Польский лидер отметил, что ранее он говорил белорусам, что рад их видеть, что Польша может быть их домом до того времени, пока они будут рассматривать это как необходимость. “И этих слов я твердо придерживаюсь”, - заключил президент.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости