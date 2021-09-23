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Президент Польши Дуда заявил, что его страна приютила 150 000 белорусов

, 15:49 Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Дуда заявил, что его страна приютила 150 000 белорусов
Анджей Дуда, фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Варшава предоставила убежище и рабочие места в Польше порядка 150 000 белорусов. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН, как подчеркнули в пресс-службе Дуды, он сказал, что на сегодняшний день на белорусской территории находятся более 650 политзаключенных. Также Дуда призвал освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.

Польский лидер отметил, что ранее он говорил белорусам, что рад их видеть, что Польша может быть их домом до того времени, пока они будут рассматривать это как необходимость. “И этих слов я твердо придерживаюсь”, - заключил президент.

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