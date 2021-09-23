Ведущая Fox News Инграхам сочла речь президента США Байдена за капитуляцию

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23 сентября 2021, 15:21 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден своей речью с трибуны ООН в очередной раз продемонстрировал всему миру, что Вашингтон в своей политике нацелен на “бесконечную капитуляцию”. Такое мнение выразила ведущая Fox News Лора Инграхам.

По ее словам, слова американского президента о совместных успехах людей из самых разных стран контрастируют с финансовым и социальным положением граждан Соединенных Штатов. Ведущая обвинила Байдена в том, что он поставил интересы мирового сообщества выше интересов американцев.

Инграхам перечислила такие проблемы в стране, как рост инфляции и безработицы, кризис вокруг мигрантов на границе США и Мексики. Она считает, что во всем этом виноват именно Байден.

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