Ведущая Fox News Инграхам сочла речь президента США Байдена за капитуляцию

Хозяин Белого дома Джо Байден своей речью с трибуны ООН в очередной раз продемонстрировал всему миру, что Вашингтон в своей политике нацелен на “бесконечную капитуляцию”. Такое мнение выразила ведущая Fox News Лора Инграхам.
По ее словам, слова американского президента о совместных успехах людей из самых разных стран контрастируют с финансовым и социальным положением граждан Соединенных Штатов. Ведущая обвинила Байдена в том, что он поставил интересы мирового сообщества выше интересов американцев.
Инграхам перечислила такие проблемы в стране, как рост инфляции и безработицы, кризис вокруг мигрантов на границе США и Мексики. Она считает, что во всем этом виноват именно Байден.
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