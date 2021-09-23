Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на предприятиях страны есть шпионы, сотрудничающие с Западом

В Белоруссии на некоторых промышленных предприятиях есть работники, передающие западным странам сведения о предпринимаемых по минимизации воздействия санкций на экономику страны мерах. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с местным министром промышленности Пархомчиком и вице-премьером страны Назаровым Лукашенко назвал упомянутых людей “мерзавцами”. “Шпионят фактически и сдают информацию туда”, - сказал президент, имея в виду передачу данных Западу.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что некоторых шпионов обнаружить в Белоруссии удалось, они “сядут, и надолго”. Он призвал министра промышленности и вице-премьера обратить на ситуацию пристальное внимание.
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