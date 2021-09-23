Президент США Байден заявил о планах увеличить нагрузку на людей со сверхдоходами и большие корпорации страны

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23 сентября 2021, 14:41 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден сообщил о своих планах внести корректировки в налоговую политику Соединенных Штатов. Об этом он написал в социальной сети.

Американский президент намерен сделать так, чтобы увеличилась нагрузка на серьезные корпорации и людей со сверхдоходами. “Я устал от сверхбогатых и гигантских корпораций, которые не платят свою справедливую долю налогов. Пора это изменить”,- подчеркнул он.

Ранее стало известно, что неодобрительно к работе демократа Байдена относятся 53% граждан США. Соответствующее исследование провел социологический институт страны Gallup. Однако Джен Псаки, занимающая должность пресс-секретаря Белого дома, объяснила это непрекращающейся пандемией.

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