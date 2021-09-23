В Госдуму завели «троянского коня»?

Аргументы Недели → Политика 13+

23 сентября 2021, 14:36 Андрей Угланов, Главный редактор АН

Одной из неожиданностей прошедших выборов стало прохождение в Госдуму экономиста Михаила Делягина - до оголтелости жесткого критика государства, коронобесия и электронного голосования.

При внешней заурядности это событие способно поставить в тупик. Оказалось - можно быть против едва ли не всех элементов власти, выступать на Болотной и клеймить московские власти, а в итоге пройти в Госдуму от партии, которую недавно пытался уничтожить по суду.

Перца добавляет то, что демонстративные истерики закатывал матерый аппаратчик: все 90-е Делягин отработал в аппаратах Ельцина и ряда правительств, переходя от Ясина до Примакова. А в начале нулевых был помощником премьера Касьянова, уйдя накануне его внезапного увольнения Путиным.

Сам Делягин назвал свое избрание «завершением 18-летней пенсии».

Но, едва ли «инфицирование» Михаила Делягина в Госдуму связано с его выступлениями о влиянии цифровизации на глобальную конкуренцию. Его избрание – случайно или нет, это появление на поверхности политической жизни давно забытого субъекта. Даже в качестве экономиста, вполне доисторического. Но, как оказалось, вновь актуального.

Напрашиваются две гипотезы этого политического курьёза.

Первая – желание одной из башен Кремля обновить, наконец, руководство «Справедливой России». После краха целого ряда попыток (от покойного Исаева до загадочного и обросшего разного рода слухами Прилепина) под авторитетного Сергея Миронова заводится внешне смешная, почти клоунская фигура популиста с 30-летними навыками беспощадной политической войны. Но со звериным чутьем и привычкой к партийному строительству, энергией и невероятным опытом выживания.

Вторая – намерение «инвестиционного» блока правительства (условного Андрея Белоусова) через угрозу скандала в Госдуме ослабить монетарные ограничения, заложенные в бюджет-2022 финансистами Силуанова. Михаил Делягин, выслуживший репутацию «интеллектуального отморозка», – идеальный исполнитель подобной операции. Особенно в качестве рядового депутата, не сдерживаемого статусными приличиями.

Может быть и так, что эти гипотезы не противоречат друг другу. Матерые кукловоды прошлого часто были мастерами политических интриг, и умели одним шагом решать сразу несколько задач.

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