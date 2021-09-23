Депутат Рады Волошин раскритиковал президента Турции Эрдогана за неуважение к Украине

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23 сентября 2021, 13:54 Источник: РИА Новости

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не испытывает уважение к Украине. Он всего-навсего использует ее в собственных интересах. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Олег Волошин.

Он напомнил о словах главы украинского внешнеполитического ведомства Кулебы о том, что президент Турции 100% должен был присоединиться к “Крымской платформе”. Однако, как отметил Волошин, Эрдогана на мероприятии не было.

При этом, как подчеркнул депутат Рады, в скором времени Эрдоган проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. Волошин заключил: “Покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем”.

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