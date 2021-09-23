В Челябинской области пройдет Форум глав регионов государств-членов ШОС

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23 сентября 2021, 12:23 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Оно запланировано на 29 сентября.

Ожидается, что в форуме примут участие главы субъектов России, представители федеральных ведомств и общественных объединений, регионов стран Шанхайской организации сотрудничества и Секретариата ШОС.

Представители Китая и Пакистана будут участвовать в мероприятии дистанционно, в режиме видеоконференции. В очно-заочном формате ждут гостей из Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики и Индии.

Программа форума предусматривает пленарное заседание, панельные сессии и бизнес-форум. Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», участники обсудят туризм, логистику, сельское хозяйство.

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