Оппозиция Сербии заявила о планах по свержению президента страны и связях с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

22 сентября 2021, 15:13 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич заявил о подготовке политического переворота в Белграде. При этом он утверждает, что о его планах проинформированы люди «из российских политических и государственных институций, занимающиеся Балканами».



Заявление внесистемного оппозиционера, по сути, спровоцировано возможностью проведения в Сербии в апреле 2022 года внеочередных парламентских выборов. Младжан Джорджевич сообщил о плане смещения Александра Вучича и назначения и.о. президента спикера парламента Ивицы Дачича. Последний, по его мнению, должен создать переходное правительство, которое «позаботится о проведении подлинно демократических выборов».



С учетом довольно тесных культурно-исторических связей России и Сербии, апелляция оппозиционно настроенных политиков к Москве вполне логична. Но тут возникает множество вопросов.



Совершенно непонятно, с кем мог встречаться в ходе своего визита в Россию Джорджевич, поскольку в нашей стране нет ни политических, ни государственных институций, «занимающихся Балканами». Проблематика Балкан присутствует в работе некоторых ведомств, но не является для них основной. В России есть отдельные люди, связанные с регионом, но «институций» нет.



В 2013 году между нашими странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, работает Межправительственная комиссия, а между Александром Вучичем и Владимиром Путиным установились довольно теплые отношения. Кому в Москве может прийти в голову сама возможность обсуждения свержения сербского президента, остается неясно. К тому же, принципиальным отличием российской внешней политики является то, что наши госструктуры не работают с внесистемными оппозиционерами и тем более не участвуют в подготовке переворотов.



Получается, что заявление Джорджевича является политической провокацией в интересах его западных кураторов. Обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела Сербии в условиях сложной геополитической обстановки - для Запада бы было невероятной удачей. По сути же подобные действия Джорджевича, преследующего корыстные цели, могут привести к тяжелым последствиям для его же собственной страны.





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