В МИД РФ раскрыли подробности встречи с талибами в качестве правительства Афганистана

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22 сентября 2021, 13:55

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов провел встречу с членами нового правительства исламской республики в Кабуле. Об этом сообщили в МИД РФ в среду, 22 сентября.

Консультации прошли в Кабуле 21-22 сентября. На встрече присутствовали спецпредставители РФ, Китая и Пакистана. Их приняли в Афганистане исполняющие обязанности премьер-министра страны, министра иностранных дел, министра финансов и другие официальные лица.

«В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане. Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности стран», - пояснили в ведомстве.

Талибы («Талибан» запрещена в РФ) обратили особое внимание на продвижение отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, а также отметили ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане. Кроме того, выражена поддержка в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

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