Венедиктов назвал причину аудита итогов электронного голосования в Москве

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил перепроверку результатов дистанционного электронного голосования.
«Все спрашивают по поводу пересчета голосов технической группы, это, конечно, не юридический пересчет, штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», - пояснил он.
Отмечается, что Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе пересчитать результаты онлайн-голосования. Венедиктов также предложил выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ, и попросил ЦИК сохранить бумажные следы, чтобы потом можно было принять решение о бумажном пересчете.
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