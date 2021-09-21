Международные IT-эксперты высоко оценили надежность и защищенность онлайн-голосования в Москве

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21 сентября 2021, 23:23 Источник: Metro

Фото: pixabay.com

Зарубежные и российские специалисты обсудили опыт дистанционного голосования на онлайн-конференции.

Один из разработчиков компьютерной платформы голосования в Эстонии, автор поправок в избирательное законодательство своей страны Флориан Маркус высоко оценил работу системы ДЭГ на выборах в Москве. «Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому система защиты в России надёжнее», - сказал он.

Руководитель управления смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко отметил, что впервые онлайн-голосование использовали в 2019 году на выборах в Мосгордуму, тогда этой функцией воспользовались 10 тыс. человек. «Прошло всего два года, и таких избирателей уже 2 миллиона», - подчеркнул эксперт.

Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии, представитель избирательной комиссии Каталонии дал высокую оценку вклада России в популяризацию электронного голосования в период пандемии. Ученый предложил создать неформальную лигу стран, применяющих ДЭГ. Эта идея также понравилась представителю избиркома Румынии Диниелу Попеску, который убежден, что электронное голосование расширяет возможности демократии.

Онлайн-голосование сегодня применяют в 18 странах.

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