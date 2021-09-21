Свободная пресса: «Марионетка» Соединенных Штатов AUKUS жаждет рассорить весь мир с Китаем

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21 сентября 2021, 15:52 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Как известно, Соединенные Штаты создали новый военно-политический союз AUKUS, в котором нашлось место для Австралии и Великобритании. Тем самым эти три страны намерены противостоять Китаю.

О том, что указанный союз направлен против КНР, политики на Западе даже не скрывают. И во главе всей этой борьбы с Поднебесной глава Белого дома Джо Байден. При этом издание “Свободная пресса” пишет, что планы американского лидера развязать в мире очередную холодную войну могут сыграть с США злую шутку.

При этом Байден уверяет, что AUKUS преследует цель укрепить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На создание этого военно-политического союза в КНР отреагировали негативно. Эксперты из Поднебесной подчеркивают, что Австралия, которая ранее придерживалась нейтралитета, на добровольных началах согласилась превратиться в “жертвенную пешку”.

Однако Канберре очень невыгодна конфронтация с Пекином, ведь для Австралии Китай - один из самых крупных деловых партнеров. В Канберре отмечают, что, дескать, вариантов нет, нужно наращивать собственный военный потенциал. Неизбежно возникает вопрос: на самом ли деле кто-то сегодня угрожает австралийцам?

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