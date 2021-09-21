Явка на выборы в Госдуму в Челябинской области составила почти 47%

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21 сентября 2021, 07:49 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это больше, чем было в аналогичную кампанию в 2016 году.

По предварительным данным, представленным накануне избирательной комиссией Челябинской области, «Единая Россия» набрала 34,31% голосов, «КПРФ» — 19,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 17,25%, «Новые люди» — 8,3%, «ЛДПР» — 7,83%. Всего в выборах участвовали 14 политических партий.

Губернатор Алексей Текслер прокомментировал предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Он подчеркнул, что выборы на Южном Урале прошли организованно, открыто и легитимно. Отдельное внимание глава региона уделил явке, она составила 46,54%. Это больше, чем на выборах депутатов в Госдуму, которые проходили в 2016 году. Алексей Текслер отметил, что встретится с избранными от региона депутатами перед первым заседанием Государственной Думы нового созыва.

Во время прошедшей избирательной кампании проявилось три главных тенденции. Об этом рассказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Лавров во время дискуссии, которая прошла в медиахолдинге «Гранада Пресс» вчера. Первый тренд — запрос общества на все больший контроль за выборами, второй — цифровизация и третий — организация голосования с максимальным удобством для населения.

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