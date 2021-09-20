Американист Судаков предположил, что Россия станет участницей нового военного альянса без Китая

Аргументы Недели → Политика 13+

20 сентября 2021, 15:33 Источник: sm.news

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Политолог-американист Сергей Судаков рассказал, какие действия может предпринять российское руководство в ответ на формирование военно-политического партнерства между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией.

Он подчеркнул, что Российская Федерация вправе создавать какие угодно собственные политические и военные альянсы, которые будут призваны защищать национальные интересы государства. По словам эксперта, совсем скоро РФ придется формировать свои альянсы.

При этом, как отметил Судаков, Поднебесная в военные альянсы никогда не вступает. “И мы можем откровенно, чисто и четко говорить о том, что у России есть свои зоны ответственности”, - добавил он.

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