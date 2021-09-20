Американист Судаков предположил, что Россия станет участницей нового военного альянса без Китая

Политолог-американист Сергей Судаков рассказал, какие действия может предпринять российское руководство в ответ на формирование военно-политического партнерства между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией.
Он подчеркнул, что Российская Федерация вправе создавать какие угодно собственные политические и военные альянсы, которые будут призваны защищать национальные интересы государства. По словам эксперта, совсем скоро РФ придется формировать свои альянсы.
При этом, как отметил Судаков, Поднебесная в военные альянсы никогда не вступает. “И мы можем откровенно, чисто и четко говорить о том, что у России есть свои зоны ответственности”, - добавил он.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.